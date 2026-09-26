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Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı, sürücü yaralandı

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Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı, sürücü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak tabelaları devirdi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak tabelaları devirdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Talha A. yönetimindeki 06 CYZ 539 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak kaldırıma çıktı ve burada bulunan tabelalara çarparak devirdi. Kazada otomobil sürücüsü Talha A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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