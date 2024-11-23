Bursa İnegöl'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar etkisini göstermeye başladı. İnegöl-Bursa yolu Ümitalan mevkiinde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, Bursa'da düşen hava sıcaklığı nedeniyle Uludağ, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu. İnegöl- Domaniç yolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ekipler kar yağışıyla birlikte harekete geçti. - BURSA