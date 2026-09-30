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Bursa İnegöl'de kamyonet üzerinde yükleme yaparken düşen 22 yaşındaki genç yaralandı

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Bursa İnegöl'de kamyonet üzerinde yükleme yaparken düşen 22 yaşındaki genç yaralandı
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Bursa İnegöl'de kamyonet üzerinde yükleme yaparken dengesini kaybeden 22 yaşındaki genç yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı, polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin üzerinden yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen 22 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yusuf G. (22), kamyonetin üzerine çıkarak yükleme yaptığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 2 metre yükseklikten kafa üstü yere düşen genç yaralandı. Yere düşmesinin ardından yaralanan genç için çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Kanlar içinde kalan Yusuf G., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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