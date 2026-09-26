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Bursa İnegöl'de engelli asansöründen düşen adam 6 gün sonra hayatını kaybetti

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Bursa İnegöl'de engelli asansöründen düşen adam 6 gün sonra hayatını kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürüme engelli adam ve eşi, evlerinin dış cephesine kurdurdukları engelli asansörünün halatının kopmasıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen adam 6 gün sonra hayatını kaybetti, eşi ise taburcu edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürüme engelli adam ve eşi, evlerinin dış cephesine kurdurdukları engelli asansörünün yaklaşık 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan engelli adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bilal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yürüme engelli Mustafa B. (65), 2 katlı evinin dış cephesine üst kata çıkabilmek amacıyla engelli asansörü kurdurdu. Olay günü asansörü kullanarak üst kata çıkan Mustafa B. ve eşi Gerdan B. (60), asansörün halatının kopmasıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Kazada Mustafa B. ile eşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çiftin vücudunda çeşitli kırıklar bulunduğu belirlendi. Mustafa B. ve eşi, ameliyatların ardından çift yoğun bakımda tedavi altına alındı.

6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gerdan B., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Mustafa B. ise 6 gün sonra sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa B.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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