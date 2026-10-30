Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de 4 gündür kayıp 33 yaşındaki gencin izini termal dronlu ekipler arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de 4 gündür kayıp 33 yaşındaki gencin izini termal dronlu ekipler arıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor. Şibali Mahallesi mevkiinde termal dronlarla yürütülen aramalarda aile, gencin sağlık durumundan endişe ederek iyi haber bekliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Emrah Gedik'ten günlerdir haber alamayan ailesi ve yakınları, gelecek iyi bir haberi bekliyor. Son olarak Fatih Camii çevresinde görüldüğü belirtilen Gedik'in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilmişti.

Ekipler, Şibali Mahallesi mevkiinde termal dronlar kullanarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

Psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Emrah Gedik'in sağlık durumundan endişe eden ailesi, arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek

İlkokullarda yeni dönem sinyali! Öğretmenler istemezse olmayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
Burdur'da motosikleti çalınan alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili sivil polis sanıp sürücüye saldırdı

Arabayı sivil polis sandı, sürücüye saldırdı! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor