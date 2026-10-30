Bursa İnegöl'de 4 gündür kayıp 33 yaşındaki gencin izini termal dronlu ekipler arıyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Emrah Gedik'ten günlerdir haber alamayan ailesi ve yakınları, gelecek iyi bir haberi bekliyor. Son olarak Fatih Camii çevresinde görüldüğü belirtilen Gedik'in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilmişti.

Ekipler, Şibali Mahallesi mevkiinde termal dronlar kullanarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

Psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Emrah Gedik'in sağlık durumundan endişe eden ailesi, arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı