Bursa İl Jandarma Komutanı Tataroğlu personelle bayramlaştı

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan personelle bayramlaşma programında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programında personelle tek tek görüşen Tümgeneral Tataroğlu, jandarma teşkilatının fedakarca görev yaptığını vurgulayarak tüm personele görevlerinde başarılar diledi. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Tataroğlu, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev başında olan jandarma personeline teşekkür etti.

Program, bayram tebriği ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BURSA

