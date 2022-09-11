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Bursa haberi... Bursa'nın sahillerindeki midye avcıları

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberleri: - Bursa'nın sahillerindeki midye avcıları Doğu Anadolu bölgesinden Bursa'ya gelen vatandaşlar sahillerde kum midyesi toplayarak geçimlerini sağlıyor.

- Bursa'nın sahillerindeki midye avcıları

BURSA - Doğu Anadolu bölgesinden Bursa'ya gelen vatandaşlar sahillerde kum midyesi toplayarak geçimlerini sağlıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eşkel ve Eğerce sahilinde Doğu Anadolu bölgesinden gelen vatandaşlar kum midyesi toplayarak geçimlerini sağlıyorlar. Yaz döneminde Bursa'ya gelerek 3 ay boyunca çalıştıktan sonra memleketlerine geri dönüyorlar.

Çalışmak için gelen vatandaşlar durumdan memnun olduklarını belirterek" 3 ay boyunca burada çalışarak para biriktirip memleketimize dönüyoruz. Kışın zaten bu işi yapmak çok zor. Su çok soğuk oluyor zaten yazında dalgıç kıyafeti giyerek bu işi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Şentürk - 3. Sayfa

Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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