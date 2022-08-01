Bursa haberleri: Bursa'da sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi Bursa haberine göre Bursa'da bir genç, sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi. Bursa'da bir genç, sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi. Gencin öfkeli ailesi haberi alınca nişanlanan kızın dükkanına gitti, ortalık savaş alanına döndü. Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Y.S., sevdiği kız nişanlanınca canına kıymak istedi. Ailesi genç adamı kanlar içerisinde görünce nişanlanan kızın çalıştığı dükkana gitti. Burada kızın ve gencin ailesi kısa süreli tartışma yaşarken, ardından ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu öfkeli aileler sakinleştirilirken, yaralı genç Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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