Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı... O anlar kamerada

Bursa'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı... O anlar kamerada

BURSA Bursa'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı. O anlar saniye saniye cep telefon kameralarına yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde pazar alanı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Diğer bir yangın ise Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.