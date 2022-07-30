Bursa haber: Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Haberler

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Bursa haber: Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa haber... Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, çöp konteynırlarında bir süre yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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