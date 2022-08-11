Bursa haberi... Gemlik Gübre Fabrikası'nda işçiler zehirlendi Bursa gelişmesine göre Bursa'da Gemlik Gübre Fabrikası'nda amonyak tankında zehirlenen 3 işçi hastanelik oldu. Bursa'da Gemlik Gübre Fabrikası'nda amonyak tankında zehirlenen 3 işçi hastanelik oldu. Alınan bilgiye göre, fabrikada bulunan amonyak tankına girdikleri öğrenilen 3 kişi oksijen seviyesinin düşmesi sonrası zehirlendi. Zehirlenen üç kişi ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vatandaşlara ambulansta ve indirilen sedyede müdahale devam etti. İş kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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