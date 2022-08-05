Caminin mihrabında duran şamdanlarını böyle çaldılar

BURSA - Bursa'da camiye giren bir kişi mihrapta duran şamdanları büyük bir titizlik ve soğukkanlılıkla çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa'nın dağ ilçesi Keles Dağdibi köyünde bulunan camide meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de, bir kişinin camiye girerek önce etrafı kontrol ettiği görüldü. Daha sonra hırsızın mihrabın yanında duran iki şamdanın önce fişlerini çekerek daha sonrasında alıp camiden çıktı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası imamın jandarma ekiplerine ihbarda bulunması üzerine ekipler şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.