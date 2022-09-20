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Bursa haber! İnegöl'de dron ile trafik denetimi

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberleri: İnegöl'de dron ile trafik denetimi İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik dron destekli uygulama gerçekleştirildi.

İnegöl'de dron ile trafik denetimi

BURSA - İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi. Dron destekli gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve çeşitli kuralları ihlal eden sürücüler dron ile tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Bu tür uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Tragger İnegöl 3. Sayfa Haberler

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