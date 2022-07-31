Bursa haber: Bursa'da ahır yıkıldı: 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Bursa 3. sayfa haberi... - Bursa'da ahır yıkıldı : 5 büyükbaş hayvan telef oldu Yıkılın enkazda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan 4 saat sonunda kurtarıldı Bursa'da büyükbaş hayvan ahırı yıkıldı.
- Bursa'da ahır yıkıldı : 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Yıkılın enkazda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan 4 saat sonunda kurtarıldı
BURSA - Bursa'da büyükbaş hayvan ahırı yıkıldı. Yıkılan ahırın altında kalan 7 hayvandan 5'i telef olurken 2'si arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra çıkartıldı.
Olay, Mudanya ilçesi Göynüklü Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yıkıldı. Sesleri duyan ahır sahibi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, MAK, ANDA, AKUT NAK, itfaiye ve kepçe sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında 7 büyükbaş hayvandan 5'i telef olurken, 2'si kurtarıldı.