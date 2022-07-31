Bursa haber: Bursa'da ahır yıkıldı: 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber: Bursa'da ahır yıkıldı: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa 3. sayfa haberi... - Bursa'da ahır yıkıldı : 5 büyükbaş hayvan telef oldu Yıkılın enkazda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan 4 saat sonunda kurtarıldı Bursa'da büyükbaş hayvan ahırı yıkıldı.

 - Güncelleme:

- Bursa'da ahır yıkıldı : 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Yıkılın enkazda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan 4 saat sonunda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da büyükbaş hayvan ahırı yıkıldı. Yıkılan ahırın altında kalan 7 hayvandan 5'i telef olurken 2'si arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra çıkartıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Göynüklü Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yıkıldı. Sesleri duyan ahır sahibi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, MAK, ANDA, AKUT NAK, itfaiye ve kepçe sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında 7 büyükbaş hayvandan 5'i telef olurken, 2'si kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title