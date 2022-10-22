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Bursa haber: Bursa'da aç kalan domuzlar kent merkezine indi

3. Sayfa Haberleri

Bursa haber: Bursa'da aç kalan domuzlar kent merkezine indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi.

Bursa'da aç kalan domuzlar kent merkezine indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.

Domuz sürüsü, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde görüldü. Aç kalan ve yemek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü, çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Yavruların da olduğu domuzları gören vatandaşlar cep telefonu kamerasına sarıldı. Korkusuzca sürünün yakınına kadar giden vatandaşlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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