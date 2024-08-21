Bursa Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Narkotik Suçlar Hakkında Bilgilendirdi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi. Otobüs terminalinde 5 bin 620 vatandaşa broşür dağıtıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 5 bin 620 vatandaşa ulaşarak 'Narko Nokta' ve 'Narkolog' konu başlıkları adı altında bilgiler verdi. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirme yapan ekipler, otobüs terminalinde 5 bin 620 vatandaşa ulaşarak broşür dağıttı. - BURSA