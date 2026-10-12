Bursa Emniyet Müdürlüğü, TEMAD üyesi 40 kişiye siber suç eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY Farkındalık Programı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyesi yaklaşık 40 vatandaşa siber suçlarla mücadele konusunda eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimde katılımcılara dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi aktarıldı. Vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve interneti güvenli kullanmalarının amaçlandığı eğitimde, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık oluşturuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı