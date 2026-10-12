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Bursa Emniyet Müdürlüğü, TEMAD üyesi 40 kişiye siber suç eğitimi verdi

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, TEMAD üyesi 40 kişiye siber suç eğitimi verdi
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY kapsamında TEMAD üyesi yaklaşık 40 kişiye siber suçlarla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde dolandırıcılık, siber güvenlik ve güvenli internet gibi konularda farkındalık oluşturuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY Farkındalık Programı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyesi yaklaşık 40 vatandaşa siber suçlarla mücadele konusunda eğitim verildi.

Düzenlenen eğitimde katılımcılara dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi aktarıldı. Vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve interneti güvenli kullanmalarının amaçlandığı eğitimde, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık oluşturuldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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