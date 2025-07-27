Bursa'daki Orman Yangını Yeniden Başladı: Tahliyeler Başladı

Bursa'daki Orman Yangını Yeniden Başladı: Tahliyeler Başladı
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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını yeniden alevlendi. Yangının büyümesi üzerine, 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Çakmak ve Orhaneli Yakuplar Mahallesi'nde tahliye çalışmaları başlatıldı.

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını tekrar başladı. İki mahallenin tahliye edilmeye çalışıldığı bölgeye, 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Harmancık ilçesi dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün öğleden sonra yeniden büyüdü. Bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Harmancık'taki Çakmak ve Orhaneli Yakuplar Mahallesi'nde tedbir için tahliye çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle süren savaşına vatandaşlar da tankerleriyle su taşıyarak destek olmaya çalışıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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