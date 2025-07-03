Bursa'daki Düğünde Çocuk Meselesi Yüzünden Kavga Çıktı

Bursa'daki Düğünde Çocuk Meselesi Yüzünden Kavga Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir düğün töreninde çocuk meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damadın mutluluğu kargaşaya dönüştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir düğünde çocuk meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına döndü. Gelin ve damadın en mutlu gününde yaşanan arbede, davetlilere korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde çocuk meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Gelin ve damadın en mutlu günü yerini kavgaya bırakırken, davetliler panik dolu anlar yaşadı. Yaşanan kavgayı düğüne gelen misafirler güçlükle ayırırken, o anlar amatör kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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