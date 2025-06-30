Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Araç Birbirine Girdi
Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil, 1 minibüs ve 4 tır karşı karşıya geldi. Kazanın ardından yol kısmen trafiğe kapandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil, 1 minibüs ve 4 tır olmak üzere 7 araç birbirine girdi.
Edinilen bilgilere göre, Gemlik-Bursa istikameti Dürdane rampasında 7 araç birbirine girdi. 2 otomobil, 1 minibüs ve 4 tırın karıştığı zincirleme kaza sebebiyle yol, Bursa yönüne doğru kısmen trafiğe kapandı. Maddi hasarlı atlatılan kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa