Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir ticari araç ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1'i ticari araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'de Bursa'ya seyir halinde olan Sedat M.(20) yönetimindeki 16 BKT 814 plakalı otomobil, yavaşlayan sürücü Mehmet M.(53) yönetimindeki 16 ALK 034 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan hafif ticari araç, önündeki Hülya A.(34) yönetimindeki 16 AKJ 978 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

