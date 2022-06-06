Yunus balıklarının şovu kameralarda - Haberler

Yunus balıklarının şovu kameralarda
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri mest etti.
Bursa'da ortaya çıkan yunus balıklarının şovu görenleri mest etti.
Kurşunlu sahilinde ortaya çıkan yunus balıklarını gören vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar şovlarını yaptıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa