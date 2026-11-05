Bursa'da yükümlülere Kızılay semineri düzenlendi, el emeği filografi hediye edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılay Nilüfer Şubesi iş birliğinde, Kızılay Haftası dolayısıyla yükümlülülere yönelik Kızılay tanıtım semineri gerçekleştirildi.

Programa; Türk Kızılay Nilüfer Şube Başkanı Abdurrahman Levent Ezberci, Yönetim Kurulu Üyesi Günal Şahin, Şengül Akarsu ve Kızılay Nilüfer Şubesi temsilcisi Tuba Karaman katıldı. Seminerde, Türk Kızılayının kuruluş amacı, faaliyet alanları, insani yardım çalışmaları, gönüllülük anlayışı ve toplumsal dayanışmanın önemi hakkında yükümlülülere bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma, afet dönemlerinde yürütülen çalışmalar ve gönüllülüğün toplumsal hayata katkısı üzerinde duruldu. Program kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak tarafından, Türk Kızılay Nilüfer Şube Başkanı Abdurrahman Levent Ezberci'ye, yükümlüler tarafından el emeğiyle hazırlanan filografi eseri hediye edildi. Kızılay Haftası vesilesiyle düzenlenen programda, yardımlaşma, dayanışma, merhamet ve karşılıksız iyilik yapma bilincinin toplumun her kesiminde güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Denetimli serbestlik sürecinin yalnızca yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ibaret olmadığı; bireylerin toplumsal değerlere bağlı, sorumluluk sahibi ve topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılmasını da hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı