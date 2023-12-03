Bursa'da Yolu Kapatıp Eğlenen Düğün Konvoyları Kameralara Yansıdı

Bursa'da iki ayrı düğün konvoyunda yer alan vatandaşlar, yolu kapatıp eğlendiler. Bir grup ateş ederken, diğer grup ise lastik yaktı. Görüntüler kameralara yansıdı.

Bursa'da yolu kapatıp eğlenen iki ayrı düğün konvoyundaki vatandaşlar kameralara yansıdı. Bir grup havaya rastgele ateş ederken, diğer konvoydaki kişiler lastik yaktı.

Düğün konvoyundaki araçlar, Bursa-Mudanya yolu Tepedevrent mevkiinde yolun ortasında durdu. İki şeridi kapatıp oynamaya başlayan konvoydaki vatandaşlar, trafiğe aldırış etmedi. Gelin ve damat oynarken bir araç lastiği yakılan anlar kameralara yansıdı.

Diğer bir görüntüde ise Mevlana Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyundakiler, ışıklarda meşale yakıp silahla havaya rastgele ateş etti. - BURSA