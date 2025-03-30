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Bursa'da Yol Vermeme Kavgası: Sürücüler Arasında Yumruklar Havada Uçuştu

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Bursa'da yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücüler, araçlarından inip birbirlerine saldırdı. Kavga, diğer sürücüler tarafından ayrıldı.

Araçların üstünden atlayıp kavga ettiler: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da yol verme sebebiyle tartışan sürücüler, araçlarından üstünden atlayıp birbirlerine saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, araya giren diğer sürücüler ayırdı.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yoğun trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler arasında yol verme meselesi sebebiyle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavga dönünce, öfkeli taraflar araçlarından inip bir birlerine tekme tokat vurmaya başladı. Öfkeli tarafların caddeyi ringe çevirdiği anlar kameraya yansırken, tarafları diğer sürücüler ayırdı.

Bursa'da Yol Vermeme Kavgası: Sürücüler Arasında Yumruklar Havada Uçuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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