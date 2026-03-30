Haberler

Bursa'da yol verme kavgası: 3 kişi sürücüye saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada minibüsten inen 3 kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. Olay anı aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafik akışının bulunduğu caddede seyir halinde olan minibüsün sürücüsü, iddiaya göre aniden bir otomobilin önüne geçmek istedi. Otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, otomobili bir süre takip ederek durdurdu. Minibüsten inen 3 kişi, otomobil sürücüsüne hakaret ederek darbetmeye çalıştı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

