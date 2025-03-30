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Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonlandı

Bursa'da Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonlandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki sürücünün yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Olay amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da iki sürücünün yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde dün meydana geldi. İki sürücü 'Yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek yerini kavgaya bıraktı. Sokağın ringe döndüğü yumruk yumruğa kavga, amatör kameraya yansıdı. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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