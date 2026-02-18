Haberler

Karacabey'de fırtına ve sağanak sonrası deniz taştı

Karacabey'de fırtına ve sağanak sonrası deniz taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi, kıyıya yakın bölgelerde su taşkınları yaşandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve kuvvetli fırtına, deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. Özellikle kıyıya yakın bölgelerde dalgaların etkisiyle deniz suyu yol boyuna kadar ulaştı.

Yeniköy Boğaz ve Malkara'da fırtına sonrası bazı noktalarda su taşkınları gözlenirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, kıyı şeridinde bulunan sürücüleri ve bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji verilerine göre rüzgar ve yağışın etkisini bir süre daha sürdürebileceği belirtilirken, deniz seviyesindeki yükselmenin devam edebileceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret