Karacabey'de fırtına ve sağanak sonrası deniz taştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun yağış ve kuvvetli fırtına, deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. Özellikle kıyıya yakın bölgelerde dalgaların etkisiyle deniz suyu yol boyuna kadar ulaştı.

Yeniköy Boğaz ve Malkara'da fırtına sonrası bazı noktalarda su taşkınları gözlenirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, kıyı şeridinde bulunan sürücüleri ve bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji verilerine göre rüzgar ve yağışın etkisini bir süre daha sürdürebileceği belirtilirken, deniz seviyesindeki yükselmenin devam edebileceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı