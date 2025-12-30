Haberler

Bursa'da yılbaşı öncesi geniş çaplı uygulama: Kaçak ve sahte alkole geçit yok

Bursa'da yılbaşı öncesi geniş çaplı uygulama: Kaçak ve sahte alkole geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde asayiş uygulamaları gerçekleştirerek huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çok sayıda ekiple denetim yaptı. Kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik detaylı kontroller gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven ortamının korunması amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı. Çok sayıda noktada eş zamanlı olarak sabit yol ve hareketli yol denetimleri yapılırken, alkollü ve alkolsüz umuma açık işyerleri de detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlerin özellikle yılbaşı öncesi artış gösteren kaçak ve sahte alkol satışının tespiti ve önlenmesi amacıyla yoğunlaştırıldığı belirtildi. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında işyerlerinde ruhsat, bandrol ve ürün içerikleri titizlikle incelendi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda ayrıca aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının tespiti hedeflendi. Bu kapsamda bin 620 şahıs ile bin 200 araç sorgulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için denetimlerin artarak süreceğini vurgularken, özellikle kaçak ve sahte alkol konusunda vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
ABD Başkanı Donald Trump: F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz

Trump'tan "Türkiye'ye F-35'leri verecek misiniz?" sorusuna yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadının acı sonu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ile Taner Çağlı için karar
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı