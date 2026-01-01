İznik'te yılbaşı gecesi huzur ve güven uygulaması

Bursa'nın İznik ilçesinde yılbaşı gecesi, asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İlçe genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda yaklaşık 150 araç durduruldu ve 300 kişiye GBT kontrolleri yapılırken bunun yanı sıra sürücülere alkol kontrolü yapıldı.

Denetimler kapsamında ilçede bulunan tüm eğlence mekanları da kontrol edilerek kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Yılbaşı gecesini kapsayan uygulamaların herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililer benzer denetimlerin asayiş ve huzurun korunması amacıyla aralıksız devam edeceğini ifade etti. - BURSA