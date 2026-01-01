Haberler

Bursa'da yılın ilk sabah namazı kar altında Ulucami'de kılındı

Bursa'da 2026 yılının ilk sabah namazında binlerce vatandaş, kar altında tarihi Ulucami'ye akın etti. Cami içerisinde yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Namaz sonrası sıcak çorba ikramı ile vatandaşlar memnun oldu.

Bursa'da 2026 yılının ilk sabah namazında binlerce vatandaş, yılın ilk karıyla birlikte tarihi Ulucami'ye akın etti. Ulucami'de yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusunda yağan kar altında saf tutarak namazlarını eda etti.

Yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa'nın simgesi olan tarihi Ulucami dolup taştı. Yoğun katılım nedeniyle cami içerisinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, sabah namazını cami avlusunda ve karlar altında kıldı. Yılın ilk karıyla birlikte oluşan manzara, duygusal anlara sahne oldu.

Sabah namazının ardından Atatürk Caddesi'nde trafik zaman zaman kilitlendi.

Namaz sonrası STK'lar tarafından Ulucami önünde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Soğuk havaya rağmen ikram noktasında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yılın ilk karı altında kılınan ilk sabah namazı, Bursa'da 2026 yılının manevi atmosferle başlamasına vesile oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
