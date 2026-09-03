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Yaşlı kadının 1,5 milyonluk altınını çalan polis maskeli dolandırıcılara banka görevlisi engeli

Yaşlı kadının 1,5 milyonluk altınını çalan polis maskeli dolandırıcılara banka görevlisi engeli
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Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 71 yaşındaki H.Ç.'yi telefonla arayarak 1,5 milyon lira değerindeki altınını aldı. Ertesi gün hesaptaki 500 bin lirayı da isteyen şüpheliler, banka görevlisinin ihbarıyla yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 71 yaşındaki kadını telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" yalanıyla yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı. Şüpheliler, bir gün sonra aynı kadını yeniden arayıp hesabındaki 500 bin TL'yi de almak isterken banka görevlisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Olay, dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Y.H.(25) ve M.R.(25), kendilerini polis olarak tanıtarak 71 yaşındaki H.Ç.'yi telefonla aradı. "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" diyerek yaşlı kadını korkutan şüpheliler, soruşturmanın yürütülebilmesi için evindeki altınları teslim etmesini istedi. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan kadın, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli dolandırıcılara teslim etti.

Bir gün sonra yeniden aradılar

Şüpheliler bununla da yetinmedi. Bir gün sonra yaşlı kadını yeniden telefonla arayan dolandırıcılar, bu kez banka hesabındaki parasını istedi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya giden kadın, hesabında bulunan 500 bin lirayı şüphelilerin hesabına aktarmak istedi.

Ancak işlem sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisi, vakit kaybetmeden polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının parasının dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

50 güvenlik kamerası incelendi

Bunun üzerine İnegöl ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, güzergah üzerindeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait görüntüleri tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İnegöl'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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