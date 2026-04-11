Bursa'da yaşlı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşlı kadının boğazını keserek öldüren damat adayı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı operasyon sonucunda zanlının saklandığı yer tespit edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşlı kadını boğazını keserek öldüren zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Fatma Ekinci'nin (65) eşinin Cuma namazı için evden ayrıldığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen damat adayı E.B., yaşlı kadını boğazını keserek öldürdükten sonra evde bulunan altınları alarak kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının ilçeden çıkmaması için önlemler alınırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalanan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
