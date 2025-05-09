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Bursa'da Yasa Dışı Göçmen Taşımacılığı Operasyonu

Bursa'da Yasa Dışı Göçmen Taşımacılığı Operasyonu
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı göçmen taşımacılığına yönelik operasyon düzenleyerek, İstanbul'dan Bursa'ya gelen bir aracı durdurdu. Araçta, kimliksiz iki yabancı uyruklu şahıs ve geçici koruma belgesi bulunan bir kişi tespit edildi. Sürücü B.S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçmen taşımacılığına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul'dan Bursa'ya yabancı uyruklu şahısları taşıdığı tespit edilen araç İstanbul Yolu Caddesi üzerinde, Alaşar köyü civarında durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, kimliksiz iki yabancı uyruklu şahıs ile İstanbul'a kayıtlı geçici koruma belgesi bulunan bir kişi olmak üzere toplam üç yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahıslarla yapılan mülakatta, sürücü B.S.A.'ya kişi başı 3 bin lira ödeme yaptıkları beyan edildi.

Yasa dışı taşımada kullanılan aracın kiralık olduğu belirlenirken, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Şüpheli organizatör B.S.A.'nın üzerinden çıkan 9 bin liraya ise adli makamların talimatı doğrultusunda el konuldu.

Gözaltına alınan B.S.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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