Bursa'da yanan araç art arda patladı, mahalleli panik yaşadı
Bursa'da park halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın sırasında art arda patlamalar yaşandı. Olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da alev alev yanan otomobilde yaşanan patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da dün öğle saatlerinde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Yanan araçta art arda yaşanan patlamalar çevrede büyük paniğğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

