Bursa'da Yangınla Mücadelede Fedakarlık Örneği: Orman İşçisi Son Ana Kadar Görevde Kaldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 4 gündür süren yangının ilk çıkış anına müdahale eden orman işçilerinin fedakarlıklarının görüntüleri ortaya çıktı. Dışkaya bölgesinde çam ağaçlarından yükselen metrelerce alevlere müdahale eden bir orman işçisi, üzerine gelen alevlere ve mesai arkadaşlarının defalarca "kaç kaç" diye bağırmasına rağmen son saniyeye kadar hortumu ve müdahaleyi bırakmadı. Takdire şayan bu hareket üzerine Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Alınan bilgiye göre, cumartesi günü Gürsu Dışkaya ve Kestel Ağlaşan bölgesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar şiddetliydi ve alevler kısa sürede büyüdü. Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu noktasındaki orman şefliğinden bölgeye sevk edilen ekipteki bir orman işçisi, alevlerin çam ağaçlarının metrelerce yükseğine tırmanması ve üzerine alevlerin gelmesine rağmen görev yerini terk etmedi.

Arkadaşları, "kaç, kaç" diye bağırmasına rağmen son saniyeye kadar hortumu bırakmayan işçi takdir edildi.

Gürsu ve Kestel bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları 4 gündür sürerken, Orman yetkililerinden yangının kontrol altına alındığına dair bir açıklama yapılmadı. - BURSA