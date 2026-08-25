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İnegöl'de geri dönüşüm deposunda yangın

İnegöl'de geri dönüşüm deposunda yangın
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Bursa İnegöl'de bir apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yoğun duman apartmanı sardı, sakinler panik yaşadı. İtfaiye yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü, depoda maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, depadan yükselen yoğun duman apartmanı sardı. Duman nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Yangında depoda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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