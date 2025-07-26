Bursa'da yangın Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı! Vatandaşlar alevlerin arasında kaldı

Bursa'da yangın Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı! Vatandaşlar alevlerin arasında kaldı
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Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle tahliye edilirken, bazı vatandaşlar alevlerin arasında kaldı.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle tahliye edilirken, bazı vatandaşlar alevlerin arasında kaldı.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne kadar ulaştı.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltına mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görülüyor.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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