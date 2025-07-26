Bursa'da Yangın: Göl Yolu Üzerindeki Otluk Alan Alev Alev Yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda Göl yolu üzerindeki bir otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Orhangazi ilçesine bağlı Göl yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yoğun trafiğin yaşandığı Göl Yolu kenarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA