Bursa'da Yangın: Göl Yolu Üzerindeki Otluk Alan Alev Alev Yandı

Bursa'da Yangın: Göl Yolu Üzerindeki Otluk Alan Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi ilçesinde Göl yolu üzerindeki bir otluk alanda meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda Göl yolu üzerindeki bir otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Orhangazi ilçesine bağlı Göl yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yoğun trafiğin yaşandığı Göl Yolu kenarında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözde Kansu: Kocam beni yengesiyle aldatırsa o evde durmam

Çok konuşulan sahne hakkında sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert yanıt: Bunu yaptıysam şerefsizim

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert yanıt: Bunu yaptıysam şerefsizim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.