Paraşütü ile ormana daldı

Bursa'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, havalandıktan kısa süre sonra kontrolünü kaybederek paraşütüyle ormana girdi.

Edinilen bilgilere göre, Fadıllı köyünde gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşunda bir kişi kalkışın hemen ardından paraşütün kontrolünü kaybetti. Rüzgarın da etkisiyle yönünü kaybeden paraşütçü, köy çevresindeki ormanlık alana düştü. Paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı