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Bursa'da Yağış Sonrası Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Yağış Sonrası Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobil, park halindeki bir kamyona çarptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda seyreden Şaban Y. (34) yönetimindeki 10 AGA 923 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 16 KMD 24 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan Şaban Y. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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