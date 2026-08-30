Karacabey'de Viraj Kazası Kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Boğaz yolu üzerinde viraja hızlı giren otomobil kazaya neden oldu. Kaza anı araç içi kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Boğaz yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, viraja hızlı girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin viraja hızlı girdiği ve ardından kontrolden çıkarak kazaya karıştığı görüldü.

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı