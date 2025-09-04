Haberler

Bursa'da Villalar Arasında Yangın Paniği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde villaların arasında çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde villaların arasında bulunan ağaçlık alandaki alevler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri gelene kadar büyük tedirginlik yaşayanlar, gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Villaların bulunduğu alanda bulunan ağaçlık alandan biranda alevler yükselmeye başladı. Ağaçların boyunu geçen alevleri gören vatandaşlar evlerini bırakarak aşağı indi. Büyük panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü.

Bazı evlerin balkonları da hasar görürken, yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
