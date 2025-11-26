Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla G.Ö. isimli şahsın il genelinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti" yaptığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 20 bin adet ecstasy hap ile 50 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve paralara el konulurken, G.Ö. hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA