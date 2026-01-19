Haberler

Bursa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan 3 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 56 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., 21 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ile 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gözaltına alındı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

