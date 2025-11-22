Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, M.D. ve R.C.D. isimli şüphelilerin kent genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" yaptıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından takibe alınan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandığı araçlarda ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 15 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden M.D. ve R.C.D. hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - BURSA