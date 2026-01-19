Haberler

56 yıl hapisle aranan şahıs polisten kaçamadı

Bursa'da uyuşturucu suçları nedeniyle aranan 3 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Aranan şahısların toplam 90 yıl hapis cezası bulunuyordu.

Bursa'da uyuşturucu suçundan aranan 3 şahıs, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından 56 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.S., 21 yıl hapis cezası bulunan A.Y. ile yine aynı suçlardan aranan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T., yapılan operasyon sonucu yakalandı. İfadeleri için emniyete götürülen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
