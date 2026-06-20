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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri ve aranan hükümlüler yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Zehir tacirleri ve aranan hükümlüler yakalandı
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Bursa Osmangazi'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Adreste metamfetamin, hassas terazi ve 9 bin 700 lira nakit ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda Çırpan Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. S.T. isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada 40,8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira nakit para ile 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda S.T., A.E. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda da önemli sonuçlar elde edildi. Hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, Bursa polisinin uyuşturucu ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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