Haberler

Bursa'da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Bursa'da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, satışı ve bulundurulmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde operasyon düzenledi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova Mahallesi'nde E.E. isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

İşte Vinicius'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Prestianni'nin cezası
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında