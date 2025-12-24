Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi, jandarma operasyonuyla yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı. Evde yüklü miktarda uyuşturucu madde, iklimlendirme sistemi, pres makinesi ve paketlemede kullanılan 350 adet kilitli poşet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimıtayla operasyon yaptı.

Nilüfer ilçesinde uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir evde 4 parça halinde 755 gram kubar esrar, 27 kök skunk bitkisi, 4 kök kenevir bitkisi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 1 adet pres makinesi, çok sayıda şeffaf poşet ve kilitli şeffaf poşet ele geçirldi. Bir kişi gözaltına alınırken, şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi - BURSA